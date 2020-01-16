НБУ підвищив гривню після різкого падіння

В той час, як курс долара в київських обмінних пунктах поступово повертається до передноворічного, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 січня, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 січня, на 9,82 коп. до 24,0257 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,1899 1 долар США 23,9821 1 швейцарський франк 24,8493 10 ієн 2,1823 10 російських рублів 3,8985 1 євро 26,7269

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні на 16 січня на 5,47 копійок до 23,9666 UAH/USD

Також фінансисти спрогнозували курс валюти на 2020 рік. Вони зробили висновок, що гривня може обвалитися.

Тим часом фахівці спрогнозували головні економічні показники на перший квартал 2020 року: інфляція, ціни на газ і бензин, середня зарплата і курс гривні до долара.