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16 січня 2020, четвер, 06:55 7
Фінанси 2020-01-16T07:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ підвищив гривню після різкого падіння

НБУ підвищив гривню після різкого падіння

Елена Новикова
НБУ, Курс валют, курс гривні, курс гривні до долара
Гривня. Фото: НБУ
Гривня. Фото: НБУ

В той час, як курс долара в київських обмінних пунктах поступово повертається до передноворічного, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 січня, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 січня, на 9,82 коп. до 24,0257 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,1899
1 долар США 23,9821
1 швейцарський франк 24,8493
10 ієн 2,1823
10 російських рублів 3,8985
1 євро 26,7269

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні на 16 січня на 5,47 копійок до 23,9666 UAH/USD

Також фінансисти спрогнозували курс валюти на 2020 рік. Вони зробили висновок, що гривня може обвалитися.

Тим часом фахівці спрогнозували головні економічні показники на перший квартал 2020 року: інфляція, ціни на газ і бензин, середня зарплата і курс гривні до долара.

 

 

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