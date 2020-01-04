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04 января 2020, суббота, 05:45 532
Финансы 2020-01-04T07:45:02+02:00
Українські Новини
В 2020 гривна может обвалится: финансисты сделали прогноз курса валют на год

В 2020 гривна может обвалится: финансисты сделали прогноз курса валют на год

Ярина Вацяк
Финансист, экономический прогноз, Курс валют, прогноз курса валют, прогноз курса валют 2020

В 2019 году курс гривны побил несколько рекордов укрепления. Такого сценария не спрогнозировал ни один эксперт.  За год украинская валюта укрепилась к доллару на 19%, что предоставило гривне первое место по этому показателю среди валют мира. Тем временем, официальный курс гривны на 28 декабря-7 января понизился до 23,68 UAH/USD.

Причиной такого стремительного роста курса гривны стал приток спекулятивного капитала иностранных инвесторов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на фоне рекордного урожая зерновых, пишет "НВ Бизнес"

Каким будет курс гривны и что будет на него влиять в 2020 году:

Эксперты дали свои оценки и прогнозы на 2020 год для украинского рынка валют.

Так, старший аналитик Райффайзен Банк Аваль Михаил Ребрик отметил, что в базовом сценарии в 2020 г ожидает расширения дефицита текущего счета платежного баланса Украины — до 5,8 млрд дол США (~ 3,2% ВВП). При этом прогнозируем скромный рост профицита финансового счета на фоне пиковых выплат по государственному долгу. Как следствие, вероятен возврат курса гривны в диапазон 24−25 с возможным ослаблением до 26 грн/$ к концу 2020 г.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко говорит, что в целом, курс будет зависеть от притока валюты по финансовому счету. В частности, всех волнует вопрос, как повлияет на рынок ожидаемое ослабление интереса нерезидентов к ОВГЗ. Понятно, что по мере снижения ставок на ОВГЗ, приток валюты, связанный с покупкой гривни для дальнейшего приобретения ОВГЗ будет снижаться, поэтому можно предполагать, что ревальвационное давление будет снижаться.

Базовый сценарий предполагает, что средний курс в 2020 году будет 25 грн/$, средний курс в 2019 году —около 25,8 грн/$. В то же время, нельзя исключать, что ревальвационные ожиданию будут более сильными, и укрепление курса в следующем году будет более значительным, чем мы предполагаем на данный момент. Также нельзя исключить что в случае реализации рисков, которые указаны выше, настроения на рынке резко изменятся, доверие к экономике и национальной валюте резко ослабнет и девальвационный тренд возобладает.

Госбюджет предполагает внутренние заимствования на уровне 231 млрд грн, внешние — 134 млрд грн (около $5 млрд исходя из курса 27).

Директор департамента стратегического управления банка "Пивденный" Дмитрий Чичкаленко рассказал, что на конец 2020 года ожидают инфляцию на уровне 6,2%, а рост экономики по итогам года составит 3,6%. В прогноз закладывают плавную девальвацию гривны до 26,50 грн/$ на конец года (среднегодовой уровень 25,17 грн/$).

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан отмечает, что стояние валютного рынка и курс гривны будет зависеть от внешней конъюнктуры, урожая зерновых, притока нерезидентов в гривневые ОВГЗ и настроений/ожиданий населения и бизнеса.

Чтобы перекрыть потребности бюджета и рефинансировать выплаты госдолга нужно будет привлечь около $13 млрд. Из внутренних источников (продажа ОВГЗ внутренним инвесторам, приватизация) можно будет получить около половины этой суммы. Остальное — около $7 млрд — нужно будет привлекать извне, через размещение еврооблигаций, кредиты от ЕС/Мирового банка и продажу ОВГЗ иностранным инвесторам.

Член набсовета "Глобус Банка" Диляра Мустафаева считает, что в первую очередь на курс будут влиять ожидания ключевых участников (доверие). Во-вторую — политика НБУ (какие сигналы он будет подавать рынку). В-третьих: объективные показатели — состояние платежного баланса, ситуация на рынке заимствований, индикаторы реального сектора и т. д. В-четвертых: возможные форс-мажоры, но в более мягком варианте, чем мы наблюдали в прошлом году (например, неожиданные решения украинских и международных судов, экономические конфликты между крупнейшими странами).

Как сообщали Українські Новини,в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год

Тем временем  американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

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