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15 января 2020, среда, 11:07 165 Дополнено
Экономика 2020-01-15T11:08:40+02:00
Українські Новини
Курс доллара постепенно возвращается к предновогоднему минимуму

Курс доллара постепенно возвращается к предновогоднему минимуму

Таня Войтюк
курс доллара, Курс валют, Доллар, Евро, Рубль, Гривна
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

В то время как на межбанке доллар укрепился до 24 UAH/USD, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,39 коп. до 24,1789 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,25 коп. до 23,8380 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,68 коп. до 26,3483 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,39 коп. до 26,8983 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,8380 24,1789 26,3649 26,8829 3,51 3,94
Максимальный 23,9600 24,5000 26,5500 27,3000 3,78 4,20
Минимальный 23,3000 23,9900 25,7500 26,6500 2,30 3,83

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 


Ранее в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

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