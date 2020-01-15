После праздника официальная гривна незначительно выросла

В то время, как средний курс доллара в киевских обменных пунктах приближается к предновогоднему минимуму, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 января, на 5,47 коп. до 23,9666 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15 января, на 10,05 коп. до 24,0213 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару на 9,82 копеек до 24,0257 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник, 14 января, укрепился на 7 копеек до 24,00 UAH/USD, по сравнению с понедельником, 13 января.

Также эксперты рассказали о том, какие изменения в главных экономических показателях можно ожидать в первом квартале 2020 года: как изменятся средние зарплаты, цены на бензин и газ, курс гривны к доллару.