Кабмін планує щомісяця публікувати зарплати топ-чиновників

Кабінет Міністрів має намір щомісяця публікувати інформацію про зарплати міністрів на сайті уряду.

Про це міністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передають Українські Новини.

"Ми вирішили зробити дуже просту штуку - ми будемо просто офіційно публікувати кожного місяця всі доходи, які отримують наші топ-чиновники", - сказав він.

Дубілет зазначив, що доходи міністрів і їх заступників будуть публікуватися на сайті уряду.

Міністр також повідомив, що в найближчі тижні уряд має намір провести обговорення з суспільством про підвищення заробітних плат чиновників і відійти від так званого "зоопарку надбавок", прив'язавши зарплату до KPI (ключові показники ефективності).

Зі слів Дубілета, зарплати міністрів мають бути такі, щоб вони не думали про "корупційні спокуси".

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснює високі зарплати міністрів боротьбою з корупцією. Тим часом Гончарук в грудні заробив майже у чотири рази більше окладу.

У свою чергу Дмитро Разумков сказав іншим народним депутатам, що в середу, 15 січня, на засідання фракції будуть викликати міністрів і питати їх про премії.