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15 січня 2020, середа, 14:25 4
Силові структури 2020-01-15T14:28:03+02:00
Українські Новини
ДБР відкриє колл-центр для зв'язку з сім'ями героїв Небесної сотні

ДБР відкриє колл-центр для зв'язку з сім'ями героїв Небесної сотні

Елизавета Драбкина
ДБР, Справи Майдану, Ірина Венедиктова
Державне бюро рсследований ДБР ДБР Фото: Радіо Свобода
Державне бюро рсследований ДБР ДБР Фото: Радіо Свобода

Державне бюро розслідувань (ДБР) вирішило відкрити колл-центр для зв'язку з сім'ями героїв Небесної сотні в рамках розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

"Невдовзі ми відкриваємо у бюро кол-центр і виділимо спеціальну лінію у "справах Майдану". Зворотнім зв’язком з родинами героїв Небесної сотні та їхніми захисниками займатиметься окремий співробітник ДБР, щоб Ви могли оперативно повідомляти нам про всі проблеми, що виникають в ході проведення розслідувань. Я особисто буду регулярно перевіряти всі Ваші повідомлення та триматиму на контролі реакцію ДБР на них", - повідомила тимчасово виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедиктова.

Вона зазначила, що за останні 2 тижні в бюро були переведені 32 слідчих і прокурори Генеральної прокуратури та регіональних і місцевих прокуратур, які раніше займалися цими розслідуваннями.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Венедиктова заявляла, що вона подасть Президенту Володимиру Зеленському подання про нову структуру бюро, яка передбачає створення окремого управління у справах Майдану і збільшення кількості слідчих, які будуть займатися цими справами.

27 грудня Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР та призначив т.в.о. директора Венедиктову.

Тому вона вирішила скласти повноваження депутата Верховної Ради.

Труба вважає, що Венедиктова звільняє "чужих" їй працівників, незважаючи на їх професіоналізм.

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