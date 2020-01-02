Венедиктова увольняет из ГБР "чужих" ей работников, несмотря на профессионализм, - Труба

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова увольняет "чужих" ей работников, несмотря на их профессионализм.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале

"Уже прозвучал и в ближайшие месяцы, думаю, всегда будет звучать месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой. Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений. Также в течение этих дней происходит распределение работников по принципу "свой" и "чужой", где чужих увольняют под конвоем, а критерий профессионализма оказался не важным", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову врио директора ГБР, уволив при этом директора Романа Трубу.

После чего Венедиктова подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады (фракция "Слуга народа").

Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).