подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
02 января 2020, четверг, 20:01 395
Судебная власть 2020-01-02T20:03:54+02:00
Українські Новини
Венедиктова увольняет из ГБР "чужих" ей работников, несмотря на профессионализм, - Труба

Венедиктова увольняет из ГБР "чужих" ей работников, несмотря на профессионализм, - Труба

Ярина Вацяк
Роман Труба, Ирина Венедиктова, Госбюро расследований, ГБР

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова увольняет "чужих" ей работников, несмотря на их профессионализм.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале

"Уже прозвучал и в ближайшие месяцы, думаю, всегда будет звучать месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой. Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений. Также в течение этих дней происходит распределение работников по принципу "свой" и "чужой", где чужих увольняют под конвоем, а критерий профессионализма оказался не важным", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову врио директора ГБР, уволив при этом директора Романа Трубу.

После чего Венедиктова подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады (фракция "Слуга народа").

Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Больше новостей о: Роман Труба Ирина Венедиктова Госбюро расследований ГБР

Новости
Мороз до -12 и гололедица: прогноз погоды в Украине на пятницу 21:00 Карта
Россия удерживает почти 90 человек по "крымским делам", - Крымская правозащитная группа 20:55
В Киеве погода в декабре установила девять рекордов 20:33
С участием подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко провели следственный эксперимент, - адвокат 20:10
ГБР назначило руководителя спецподразделения по делам Майдана 20:05
больше новостей
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
В 2021 украинцам за "безвиз" с ЕС придется платить и подавать заявки перед поездкой 06:00
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok