Врио директора ГБР Венедиктова намерена инициировать увеличение количества следователей, которые занимаются делами Майдана

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова намерена инициировать увеличение количества следователей, которые занимаются расследованием уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом она заявила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

Она сообщила, что в составе ГБР уже создано и работает подразделение по расследованию дел Майдана.

В его состав входят 25 следователей бюро.

Кроме того, Венедиктова заявила, что в ближайшее время она подаст Президенту Владимиру Зеленскому представление о новой структуре бюро, которая предусматривает создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут заниматься данными делами.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил врио директора Венедиктову.

Поэтому она решила сложить полжномочия депутата Верховной Рады.

Труба считает, что Венедиктова увольняет "чужих" ей работников, несмотря на их профессионализм.