Після свята офіційна гривня незначно зросла

В той час, як середній курс долара в київських обмінних пунктах наближається до передноворічного мінімуму, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 січня, на 5,47 коп. до 23,9666 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15 січня, на 10,05 коп. до 24,0213 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара на 9,82 копійок до 24,0257 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 14 січня, зміцнився на 7 копійок до 24,00 UAH/USD, порівняно з понеділком, 13 січня.

Також експерти розповіли про те, які зміни у головних економічних показниках можна чекати в першому кварталі 2020 року: як зміняться середні зарплати, ціни на бензин і газ, курс гривні до долара.