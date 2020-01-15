Після свята курс покупки рубля виріс, а продажу - знизився

У середу, 15 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 13 січня, виріс на 4 копійки до 3,51 за 10 рублів Про це повідомляє BIN.ua. Тим часом середній курс продажу рубля знизився на 3 копійки до 3,94 за 10 рублів. Курс рубля на 13 січня в обмінних пунктах Києва: 10 російський рублів Купівля Продаж Середній 3,51 3,94 Максимальний 3,78 4,20 Мінімальний 2,30 3,83 Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в обмінних пунктах банків Києва середній курс продажу долара становить 24,1789 UAH\/USD, курс купівлі - 23,8380 UAH\/USD. Тим часом, середній курс купівлі євро в київських обмінниках становить 26,3483 UAH\/EUR, курс продажу - 26,8983 UAH\/EUR. Тим часом Національний Банк України знизив офіційний курс гривні до 24,0257 UAH\/USD. Крім того, експерти дали прогнози головних економічних показників в країні на перший квартал 2020 року: інфляція, середня зарплата, курс гривні до долара, державний борг, вартість бензину та середня ціна імпорту газу в Україні.