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15 січня 2020, середа, 12:03 9
Фінанси 2020-01-15T13:15:01+02:00
Українські Новини
Після свята курс покупки рубля виріс, а продажу - знизився

Після свята курс покупки рубля виріс, а продажу - знизився

Елена Новикова
Курс валют, обмінники, обмін валют, курс рубля, російський рубль, Курс рубля до гривні

У середу, 15 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 13 січня, виріс на 4 копійки до 3,51 за 10 рублів

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля знизився на 3 копійки до 3,94 за 10 рублів.

Курс рубля на 13 січня в обмінних пунктах Києва:

10 російський рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,51

3,94

Максимальний

3,78

4,20

Мінімальний

2,30

3,83

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в обмінних пунктах банків Києва середній курс продажу долара становить 24,1789 UAH/USD, курс купівлі - 23,8380 UAH/USD. Тим часом, середній курс купівлі євро в київських обмінниках становить 26,3483 UAH/EUR, курс продажу - 26,8983 UAH/EUR.

Тим часом Національний Банк України знизив офіційний курс гривні до 24,0257 UAH/USD.

Крім того, експерти дали прогнози головних економічних показників в країні на перший квартал 2020 року: інфляція, середня зарплата, курс гривні до долара, державний борг, вартість бензину та середня ціна імпорту газу в Україні.

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