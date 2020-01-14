Рубль в праздничный вторник взлетел в киевских обменниках

Во вторник, 14 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля 11 января, вырос на 1 копейку до 3,47 за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи рубля повысился на 3 копейки до 3,97 за 10 рублей. Курс рубля на 14 января в обменных пунктах Киева: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,47 3,97 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,30 3,84 Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 января на 7,50 коп. до 24,2174 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 8,24 коп. до 23,8624 UAH\/USD. Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH\/USD. А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в субботу на 3 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 24,07 UAH\/USD. Кроме того, в декабре 2019 года население продало валюты на 181,5 млн долларов больше, чем купило