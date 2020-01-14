подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 января 2020, вторник, 12:12 40
Экономика 2020-01-14T12:30:02+02:00
Українські Новини
Рубль в праздничный вторник взлетел в киевских обменниках

Рубль в праздничный вторник взлетел в киевских обменниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Во вторник, 14 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля 11 января, вырос на 1 копейку  до 3,47 за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля повысился на 3 копейки до 3,97 за 10 рублей.

Курс рубля на 14 января в обменных пунктах Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,47 3,97
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,30 3,84

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 января на 7,50 коп. до 24,2174 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,24 коп. до 23,8624 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD. 

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в субботу на 3 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Кроме того, в декабре 2019 года население продало валюты на 181,5 млн долларов больше, чем купило

Больше новостей о: Курс валют курс рубля курс рубля к гривне

Новости
"Дарница" в 2019 году направила на благотворительность 23,4 млн грн 12:41
Витренко заявил, что премии руководству "Нефтегаза" еще не назначили 12:38
В МАУ даже не рассматривают возобновление полетов в Иран 12:34
Рубль в праздничный вторник взлетел в киевских обменниках 12:12
На Донбассе сгорела база военных парамедиков, есть пострадавший 12:07
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Коболев и Витренко получат премию 1 млрд гривен, - политолог 20:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok