Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "за волонтерство"

Заступник генерального директора з питань взаємодій з органами державної влади Державного концерну (ГК)"Укроборонпром" Мустафа Найєм повідомив, що отримав 300 тисяч гривень, працюючи волонтером у держконцерні.

Про це колишній депутат написав на своїй сторінці в Facebook

"Задекларував свій дохід за грудень. Він майже вдвічі нижче того, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи "зарплати в 300 тисяч". Була одноразова виплата кількох премій і надбавок за попередній "волонтерський" період роботи в концерні", - стверджує він.

За словами Найєма, його зарплата може бути переглянута в обидва боки залежно від результатів його роботи і успіхів компанії.

Чиновник підкреслив, що у колишнього керівництва Укроборонпрому офіційні виплати були майже в два рази менше, а про неофіційні доходи ставало відомо від НАБУ і Бігуса.

"Тепер все відкрито і можна вибирати, що результативніше і ближче: досвідчені злодії з маленькими зарплатами і великими відкатами біля керма державних стратегічних підприємств або команда менеджерів з величезними амбіціями і однієї, білої і відкрито задекларованої зарплатою", - підкреслив Найєм.

У той же час, згідно Вікіпедії, волонтерство - добровольча діяльність у формі безоплатного виконання робіт і надання послуг.

Як повідомляли Українські Новини, "Укроборонпром" засекретив премії і надбавки Найєма.

11 листопада 2019 року колишній депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора держконцерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади.

4 грудня 2019 року стало відомо, що гендиректора "Укроборонпрому" Айварасу Абромавичусу нарахована заробітна плата за жовтень у розмірі 4,336 тис. гривень, посадовий оклад заступника гендиректора Мустафи Найєма становить 43 тис. гривень. Це означає, що Найєм отримує зарплату в 10 разів більше, ніж його безпосередній керівник Абромавічус.

Також стало відомо, що перед новим роком міністри різко підняли собі заробітні плати. У деяких чиновників за грудень вони досягли до 400 тис. гривень. Вони виписали собі премії, надбавки, а також допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових проблем.