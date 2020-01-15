підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 січня 2020, середа, 11:23 16
Кабмін 2020-01-15T13:15:02+02:00
Українські Новини
Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "за волонтерство"

Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "за волонтерство"

Надежда Комендантова
Мустафа Найєм, Волонтер, Укроборопром
Найєм Фото: Facebook/Найєм.
Найєм Фото: Facebook/Найєм.

Заступник генерального директора з питань взаємодій з органами державної влади Державного концерну (ГК)"Укроборонпром" Мустафа Найєм повідомив, що отримав 300 тисяч гривень, працюючи волонтером у держконцерні.

Про це колишній депутат написав на своїй сторінці в Facebook

"Задекларував свій дохід за грудень. Він майже вдвічі нижче того, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи "зарплати в 300 тисяч". Була одноразова виплата кількох премій і надбавок за попередній "волонтерський" період роботи в концерні", - стверджує він.

За словами Найєма, його зарплата може бути переглянута в обидва боки залежно від результатів його роботи і успіхів компанії.

Чиновник підкреслив, що у колишнього керівництва Укроборонпрому офіційні виплати були майже в два рази менше, а про неофіційні доходи ставало відомо від НАБУ і Бігуса.

"Тепер все відкрито і можна вибирати, що результативніше і ближче: досвідчені злодії з маленькими зарплатами і великими відкатами біля керма державних стратегічних підприємств або команда менеджерів з величезними амбіціями і однієї, білої і відкрито задекларованої зарплатою", - підкреслив Найєм.

У той же час, згідно Вікіпедії, волонтерство - добровольча діяльність у формі безоплатного виконання робіт і надання послуг.

Як повідомляли Українські Новини, "Укроборонпром" засекретив премії і надбавки Найєма.

11 листопада 2019 року колишній депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора держконцерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади.

4 грудня 2019 року стало відомо, що гендиректора "Укроборонпрому" Айварасу Абромавичусу нарахована заробітна плата за жовтень у розмірі 4,336 тис. гривень, посадовий оклад заступника гендиректора Мустафи Найєма становить 43 тис. гривень. Це означає, що Найєм отримує зарплату в 10 разів більше, ніж його безпосередній керівник Абромавічус.

Також стало відомо, що перед новим роком міністри різко підняли собі заробітні плати. У деяких чиновників за грудень вони досягли до 400 тис. гривень. Вони виписали собі премії, надбавки, а також допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових проблем.

Більше новин про: Мустафа Найєм Волонтер Укроборопром

Новини
Зарплата глави Нацполіції за грудень склала 164,4 тис. гривень 13:10 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ виплатять по 200 тис. гривень протягом тижня, - Гончарук 12:59
Суд оштрафував Малюську на 38 тис. гривень за невиконання рішення суду 12:45
Новий тариф на доставку газу для АТ "Миколаївгаз" залишається збитковим 12:43 Прес-реліз
більше новин
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень 12:41
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok