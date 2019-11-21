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21 ноября 2019, четверг, 18:12 12
Общество 2019-11-21T18:30:30+02:00
Українські Новини
Найем получил должность замгендиректора "Укроборонпрома"

Найем получил должность замгендиректора "Укроборонпрома"

Мустафа Найем, Укроборонпром

Экс-нардеп Мустафа Найем назначен на должность заместителя гендиректора досударственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на комментарий пресс-службы ГК "Укроборонпром".

"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна еще в начале августа. 11 ноября 2019 года он был назначен на должность заместителя генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", - сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Издание сообщает, что Найем подтвердил эту информацию.

Он добавил, что в концерне будет отвечать за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный).

Ранее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении НайемаОн находился в международном розыске.

А затем суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема. 

Кроме того, со слов защиты стало известно, что диск с видеозаписью избиения чеченцами Найема поврежден.

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