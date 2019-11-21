Найем получил должность замгендиректора "Укроборонпрома"

Экс-нардеп Мустафа Найем назначен на должность заместителя гендиректора досударственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на комментарий пресс-службы ГК "Укроборонпром".

"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна еще в начале августа. 11 ноября 2019 года он был назначен на должность заместителя генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", - сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Издание сообщает, что Найем подтвердил эту информацию.

Он добавил, что в концерне будет отвечать за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный).

Ранее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема. Он находился в международном розыске.

А затем суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема.

Кроме того, со слов защиты стало известно, что диск с видеозаписью избиения чеченцами Найема поврежден.