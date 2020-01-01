"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема

Государственный концерн (ГК) "Укроборонпром" отказался сообщить размер премии и надбавки к заработной плате заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти "Укроборонпрома" Мустафы Найема за ноябрь 2019 года, проинформировав лишь о размере его месячного должностного оклада.

Об этом говорится в ответе "Укроборонпрома" на запрос "Українських Новин".

26 декабря 2019 года информационное агентство "Українські Новини" направило информационный запрос в госконцерн "Укроборонпром" о размере заработной платы за ноябрь 2019 года (оклад и другие выплаты) замдиректора концерна Мустафы Найема.

"Месячный должностной оклад заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" Мустафы Найема составляет 43 000 гривен. Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в ответе.

Уточним, данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствуют (существенные изменения в декларациии о доходах Найема за 2018 год), что заработная плата Найема, полученная 2 декабря 2019 года по основному месту работы ("Укроборонпром"), составляет 310 521 гривну.

Напомним, 11 ноября 2019 года бывший депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был назначен на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

4 декабря 2019 года стало известно, что гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу начислена заработная плата за октябрь в размере 4,336 тыс. гривен, должностной оклад замгендиректора Мустафы Найема составляет 43 тыс. гривен. Это означает, что Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус.

Как сообщали Українські Новини, 18 октября 2019 года СБУ предоставила допуск с гостайне гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу, несмотря на подтвержденное Президентом Украины Владимиром Зеленским наличие у него гражданства Литвы.

30 августа 2019 года Президент Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.