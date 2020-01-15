Курс долара поступово повертається до передноворічного мінімуму

У той час як на міжбанку долар зміцнився до 24 UAH\/USD, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 січня на 0,56 коп. до 24,2028 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 4,39 коп. до 23,8255 UAH\/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро знизився на 3,68 коп. до 26,3483 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 1,39 коп. до 26,8983 UAH\/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,8255 24,2028 26,3483 26,8983 3,46 3,94 Максимальний 23,9500 24,5000 26,5500 27,2000 3,77 4,20 Мінімальний 23,3000 23,9900 25,8000 26,6500 2,30 3,83 Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі. Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH\/USD. Крім того, банкіри розповіли, по чому долар на початку 2020.