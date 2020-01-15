Суд заарештував підозрюваного в організації вбивства Окуєвої

Святошинський районний суд Києва заарештував підозрюваного в організації вбивства колишнього бійця добровольчого батальйону сил Антитерористичної операції (АТО) Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.



Таке рішення суд прийняв 14 січня, передають Українські Новини.



Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і взяв під варту Редькіна на 2 місяці.



Підозрюваний перебуватиме в СІЗО до 11 березня. Рішення може бути оскаржено.



Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали організатора вбивства екс-бійця добровольчого батальйону сил АТО Окуєвої. На рахунку злочинців ще два замовних вбивства, вчинених у вересні 2016 і в січні 2019 року, які також розкрито.



Також підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не визнає свою провину.



Крім того, з'явилося ім'я і фото можливого вбивці Аміни Окуєвої.



У 2017 році біля Глевахи (Київська область) обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої. В результаті отриманих поранень Окуєва загинула, Адам Осмаєв (чоловік Окуєвої) отримав поранення, але вижив.