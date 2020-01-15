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15 січня 2020, середа, 08:56 12
Судова влада 2020-01-15T10:45:02+02:00
Українські Новини
Суд заарештував підозрюваного в організації вбивства Окуєвої

Суд заарештував підозрюваного в організації вбивства Окуєвої

Валерия Драгомирова
Святошинський районний суд Києва, вбивство, Ігор Редькін, Аміна Окуєва
Аміна Окуєва. Фото: Politeka
Аміна Окуєва. Фото: Politeka

Святошинський районний суд Києва заарештував підозрюваного в організації вбивства колишнього бійця добровольчого батальйону сил Антитерористичної операції (АТО) Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.


Таке рішення суд прийняв 14 січня, передають Українські Новини.

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і взяв під варту Редькіна на 2 місяці.

Підозрюваний перебуватиме в СІЗО до 11 березня. Рішення може бути оскаржено.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали організатора вбивства екс-бійця добровольчого батальйону сил АТО Окуєвої. На рахунку злочинців ще два замовних вбивства, вчинених у вересні 2016 і в січні 2019 року, які також розкрито.

Також підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не визнає свою провину.

Крім того, з'явилося ім'я і фото можливого вбивці Аміни Окуєвої.

У 2017 році біля Глевахи (Київська область) обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої. В результаті отриманих поранень Окуєва загинула, Адам Осмаєв (чоловік Окуєвої) отримав поранення, але вижив.

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