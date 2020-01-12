Появилось имя и фото возможного убийцы Амины Окуевой, - СМИ

По подозрению в убийстве Амины Окуевой, о котором сегодня заявил глава МВД Арсен Аваков, задержан Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый, проживает в городе Киеве. Об этом сообщает Страна.

Он сейчас проходит вместе с подельниками по другому криминальному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.

Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного. Также их подозревают в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького (его зарезали).

"Страна" публикует фото Игоря Редькина, которого задержали за убийство Амины Окуевой в 2017 году.

По данным издания, элементы ДНК Редькина обнаружили на автомате, из которого убили Окуеву.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября 2018 года прошел год после убийства Амины Окуевой.

Ранее, 30 октября 2017 года, авто с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли вечером из кустов в районе железнодорожного переезда у Глевахи (Киевская область). В результате покушения Окуева погибла.