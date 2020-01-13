Подозреваемый в организации убийства Окуевой не признает свою вину

Подозреваемый в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона сил Антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой не признает свою вину.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передают Українськi Новини.

"Информация о признании им вины отсутствует", - сказал он.

По его словам, подозреваемый в этом убийстве также не признает свою вину в причастности к другим резонансным убийствам в Украине.

Небитов сообщил, что убийство Окуевой совершено по заказу и надеется на помощь международных партнеров в поиске заказчиков.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали организатора убийства экс-бойца добровольческого батальона сил АТО Окуевой. На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто.

По подозрению в убийстве Амины Окуевой, о котором сегодня заявил глава МВД Арсен Аваков, задержан Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый, проживает в городе Киеве.