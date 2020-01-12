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12 января 2020, воскресенье, 14:18 391
Силовые структуры 2020-01-12T15:00:01+02:00
Українські Новини
Найдены убийцы Амины Окуевой

Найдены убийцы Амины Окуевой

Ольга Фандорина
Амина Окуева, Убийство Амины Окуевой, Заказное убийство
Амина Окуева. Фото: Politeka
Амина Окуева. Фото: Politeka

Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ ЧП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами. 

Так, 30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь поучастникам "Революции достоинства" и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Окуева погибла, Осмаева ранены.

Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября 2018 года прошел год после убийства Амины Окуевой.

Ранее, 30 октября 2017 года, авто с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли вечером из кустов в районе железнодорожного переезда у Глевахи (Киевская область). В результате покушения Окуева погибла.

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