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14 січня 2020, вівторок, 23:15 10
Зовнішня політика 2020-01-15T00:30:02+02:00
Українські Новини
ЗМІ показали нове відео, де Іран збиває літак МАУ: ракет було дві

ЗМІ показали нове відео, де Іран збиває літак МАУ: ракет було дві

Валерия Драгомирова
Відео, авіакатастрофа, Іран, МАУ

В ЗМІ опублікували нове відео запуску ракет по літаку МАУ 8 січня в Тегерані (Іран), зняте на камеру спостереження.

Відео опублікував базований у Лондоні персидськомовний канал Manoto News в Twitter.

На записі видно послідовний запуск двох ракет.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. У результаті катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.


Також серед загиблих пасажирів були 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - Німеччини і Великобританії.

Пізніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня. Іранський генерал розповів, що помилково збили літак МАУ. За його словами, система ППО прийняла цивільний літак за крилату ракету.

Тим часом Зеленський наполягає на "повному визнанні провини" Ірану за те, що збили український літак МАУ. А також очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих і виплат компенсацій.

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