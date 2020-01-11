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11 января 2020, суббота, 09:17 924
Президент 2020-01-11T09:18:26+02:00
Українські Новини
Наказание виновных, компенсации и извинения: Зеленский выдвинул требования к Ирану

Наказание виновных, компенсации и извинения: Зеленский выдвинул требования к Ирану

Надежда Комендантова
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Владимир Зеленский, Президент Украины, Иран
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Президент Владимир Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана в сбивании украинского самолета МАУ.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - написал Зеленский.

Также Президент Украины выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

Он подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

10 января прошел брифинг, посвященный вопросу о причинах крушения самолета авиакомпании МАУ, на котором министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что информация по крушению самолета МАУ от США  засекречена.

Кроме этого, Украина получила от посольства США важные данные о крушении 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и передаст их на обработку специалистам.

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