подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
11 января 2020, суббота, 16:27 91
Внешняя политика 2020-01-11T16:28:22+02:00
Українські Новини
Иранские военные силы по ошибке сбили самолет МАУ, - иранский генерал Хаджизаде

Иранские военные силы по ошибке сбили самолет МАУ, - иранский генерал Хаджизаде

Валерия Драгомирова
Авиакатастрофа, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран, МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото:@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото:@isna_farsi

Иранские военные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по ошибке сбили самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на командующего Военно-воздушными силами КСИР Амира Али Хаджизаде, передают Українськi Новини.

Хаджизаде на специальной пресс-конференции 11 января подтвердил, что украинский самолет был сбит военными КСИР возле Тегерана 8 января.

Он рассказал, что система ПВО приняла гражданский самолет за крылатую ракету.

"Система ПВО была размещена на базе КСИР за несколько часов до катастрофы, в 9 вечера 7 января (самолет был сбит ранним утром 8 января). Оператор увидел двигающийся объект. Система работала с помехами, сеть была занята, и у него не было подтверждения со стороны. В этой ситуации он должен принять решение в течение 5 секунд и, к сожалению, он сделал неправильный выбор", – признал генерал.

По его словам, сам он хотел умереть, когда узнал о том, что произошло, и отдает свою честь "в Божьи руки".

"Мы берем на себя ответственность за то, что произошло, и готовы принять любые решения со стороны властей, которым подчиняемся", – заявил военный.

Он также сказал, что представители Управления гражданской авиации Ирана, которые ранее заявляли, что украинский самолет не был сбит в результате ракетного удара, "действовали на основании полученной ими информации" и не знали об инциденте с ракетой.

"Они не виноваты. Это мы виноваты", – сказал Хаджизаде.

Также, по его словам, когда была сформирована комиссия для расследования инцидента, она была "изолирована", и руководство КСИР несколько суток "не могло ничего ей сообщить".

Генерал возложил на США частичную ответственность за произошедшее.

"Вероятность конфликта была беспрецедентной. Силы с обеих сторон были начеку на 100%. Американцы объявили, что будут наносить удары по Ирану, поэтому все наступательные и оборонительные подразделения Ирана были на 100% бдительны", - объяснил он.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

Тем временем Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана за то, что сбили украинский самолет МАУ. А также ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций. 

Больше новостей о: Авиакатастрофа Крушение Boeing-737 МАУ в Иране Иран МАУ

Новости
Курс гривны на межбанке снизился до 23,98 UAH/USD 16:45
Иранские военные силы по ошибке сбили самолет МАУ, - иранский генерал Хаджизаде 16:27
Смертельное ДТП с участием полицейского: в ГБР открыли уголовное дело 16:12
Франция инициировала международное расследование крушения самолета МАУ в Иране 15:45
Цены на дизтопливо продолжили снижение: С начала года розничные цены на дизтопливо продолжают снижаться и достигли отметки 26,39 гривен/литр 15:25
больше новостей
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на пятницу 21:00 Карта
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой 21:21
Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat 11:50
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой 21:21
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Экс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР 12:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok