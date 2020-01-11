Иранские военные силы по ошибке сбили самолет МАУ, - иранский генерал Хаджизаде

Иранские военные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по ошибке сбили самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на командующего Военно-воздушными силами КСИР Амира Али Хаджизаде, передают Українськi Новини.



Хаджизаде на специальной пресс-конференции 11 января подтвердил, что украинский самолет был сбит военными КСИР возле Тегерана 8 января.



Он рассказал, что система ПВО приняла гражданский самолет за крылатую ракету.



"Система ПВО была размещена на базе КСИР за несколько часов до катастрофы, в 9 вечера 7 января (самолет был сбит ранним утром 8 января). Оператор увидел двигающийся объект. Система работала с помехами, сеть была занята, и у него не было подтверждения со стороны. В этой ситуации он должен принять решение в течение 5 секунд и, к сожалению, он сделал неправильный выбор", – признал генерал.



По его словам, сам он хотел умереть, когда узнал о том, что произошло, и отдает свою честь "в Божьи руки".



"Мы берем на себя ответственность за то, что произошло, и готовы принять любые решения со стороны властей, которым подчиняемся", – заявил военный.



Он также сказал, что представители Управления гражданской авиации Ирана, которые ранее заявляли, что украинский самолет не был сбит в результате ракетного удара, "действовали на основании полученной ими информации" и не знали об инциденте с ракетой.



"Они не виноваты. Это мы виноваты", – сказал Хаджизаде.



Также, по его словам, когда была сформирована комиссия для расследования инцидента, она была "изолирована", и руководство КСИР несколько суток "не могло ничего ей сообщить".



Генерал возложил на США частичную ответственность за произошедшее.



"Вероятность конфликта была беспрецедентной. Силы с обеих сторон были начеку на 100%. Американцы объявили, что будут наносить удары по Ирану, поэтому все наступательные и оборонительные подразделения Ирана были на 100% бдительны", - объяснил он.



Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.



Тем временем Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана за то, что сбили украинский самолет МАУ. А также ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.