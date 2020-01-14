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  • Пожежі в Австралії можуть стати звичайним явищем в майбутньому, - вчені
14 січня 2020, вівторок, 21:29 5
Світ 2020-01-14T21:59:19+02:00
Українські Новини
Пожежі в Австралії можуть стати звичайним явищем в майбутньому, - вчені

Пожежі в Австралії можуть стати звичайним явищем в майбутньому, - вчені

Елизавета Кесельман
Австралія, пожежі в Австралії
Пожежі в Австралії. Скріншот відео FRANCE 24 English
Пожежі в Австралії. Скріншот відео FRANCE 24 English

Британські вчені заявили, що масштабні лісові пожежі, які зараз відбуваються в Австралії, в майбутньому можуть стати звичайним явищем у повсякденному житті. Про це передає Reuters.

зокрема, у своєму звіті вчені відділу досліджень кліматичних впливів у британському Метеорологічному бюро Hadley Center відзначають, що причиною подальших постійних пожеж може стати глобальне потепління, іншими словами, зміна клімату призвело до збільшення пожеж.

Згідно зі звітом, даний ефект спостерігається не тільки в Австралії, але і на заході США і Канаді, у південній Європі, Скандинавії, Амазонії та Сибіру.

"У глобальному масштабі часи пожеж подовжилися приблизно на 25% лісової поверхні Землі, що призвело до збільшення середньої тривалості сезону пожеж на 20%", - йдеться у звіті.

Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії. Крім того, в Австралії з-за пожеж почервоніло небо.

Також повідомлялося, що в Австралії очікують нову хвилю лісових пожеж.

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