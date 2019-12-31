В Австралии из-за пожаров покраснело небо: люди бегут спасаться к морю

Тысячи жителей юго-восточной части Австралии отправились к морскому побережью, спасаясь от масштабных лесных пожаров, которые унесли жизни 12 человек, в том числе трех пожарных-добровольцев.

Жители прибрежного города Маллакута в штате Виктория рассказывают, что в сторону их домов летят тлеющие угли. Люди в панике бегут на пристани и садятся в лодки под огненно-красным небом, пишет "ВВС-Украина".

Из-за пожаров закрыты несколько популярных курортов между Сиднеем и Мельбурном. Всего в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс фиксируют более десяти активных очагов пожаров. Это примерно 500 километров в длину.

В частности во вторник пожар охватил главную улицу города Корбарго в Новом Южном Уэльсе. Сообщается, что двое жителей города погибли, пятеро жителей двух пострадавших штатов считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс сообщил, что власти могут привлечь военные корабли для доставки пищи, воды и электричества в пострадавшие от пожара районы.

По словам господина Эндрюса, главную трассу региона закрыли, в некоторые поселения можно добраться только морем. Власти призывают людей не пытаться выбраться из зоны пожаров самостоятельно, ведь это может быть опасно.

Огонь распространяется особенно быстро из-за высоких температуры и сильный сухой ветер.

Жители курортных городов Бермагуи и Бейтманс-Бэй в Новом Южном Уэльсе также бегут к морю, пытаясь спастись от дыма.

Местные жители рассказали ВВС, что они чувствуют себя загнанными в угол, поскольку пожары приближаются и пепел заполняет пляж.

"Это очень страшно. Небо покраснело, везде летает пепел", - говорит жительница Бейтманс-Бэй Зои Симмонс.

Некоторые жители города Маллакута заперлись в своих домах, когда услышали звук сирен в восемь часов утра. "Сейчас должен быть день, но было темно как ночью, и мы могли слышать рев пламени. Мы все боялись за свою жизнь", - рассказывает местный предприниматель Дэвид Джеффри.

"Там есть каменная стена, которую построили как плотину, и именно туда мы отправляемся, чтобы прыгнуть в море, когда нас атакует жара", - продолжает он.

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Как сообщали Українські Новини, сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии.

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