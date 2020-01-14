МАУ не збирається виплачувати компенсацію сім'ям загиблих з власного фонду

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявила, що всі пасажири і екіпаж літака, який збили в Ірані 8 січня, були застраховані, сама авіакомпанія не буде виплачувати компенсацію з власного грошового фонду.

Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"І пасажири, і екіпаж – всі застраховані. Це норми пасажирських перевезень", - сказав він.

Дихне не назвав страхову компанію, з якою співпрацює МАУ, але уточнив, що її головний офіс знаходиться у Великобританії. При цьому він зазначив, що МАУ не буде виплачувати компенсацію сім'ям загиблих фонду своїх коштів.

В цілому, як підтвердив Дихне, родичам 11 загиблих українців має виплатити 200 тис. гривень уряд, а також певну суму страхова компанія і іранська сторона.

Він підкреслив, що поки не буде встановлений юридичний факт катастрофи, причини і поки не буде закрито кримінальну справу, ніякі економічні дії відбуватися не будуть.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня Іран визнав, що збив український літак ракетою. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Нагадаємо, після авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані відбулися сутички між силовиками і протестувальниками.