У 2020 році ціни на житло в Києві зростуть на 12%

У той час як в 2019 році порівняно з 2018 роком середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 12,1%, або на 2 971 гривні до 27 558 гривень/кв. м, будівельна компанія "Інтергал Буд" (Київ) прогнозує зростання цін на житло в Києві на 12% в 2020 році.

Про це Українським Новинам повідомила комерційний директор компанії Ганна Лаєвська.

"У цьому році очікуємо зростання (цін) близько 10-12% в доларовому еквіваленті. Якщо не буде економічних чи політичних потрясінь, то немає ніяких причин стримування чи зниження цін", - сказала вона.

Лаєвська зазначила, що за минулий рік ціни на первинному ринку нерухомості в доларовому еквіваленті зросли на більш ніж 15%.

За її словами, на динаміку цін впливає подорожчання собівартості будівництва, відтік робочої сили за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, квартири в столичних новобудовах за рік подорожчали на 12,1% а в грудні порівняно з листопадом пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 1,5% до 10 380 квартир.

Власне житло є тільки у 16% молодих українців.