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13 июня 2019, четверг, 10:52 423
Общество 2019-06-13T10:52:42+03:00
Українські Новини
Больше трети молодых людей в Украине живут с родителями, - ЮНИСЕФ

Больше трети молодых людей в Украине живут с родителями, - ЮНИСЕФ

Более трети молодых украинцев с 18 до 34 лет живут с родителями. Такие результаты опроса ЮНИСЕФ сообщили в эфире ТСН.

Собственное жилье есть только у 16% опрошенных, 20% живут в общежитиях, а арендуют жилье 27%. Большинство из респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они желают принять участие в государственных жилищных программах.

Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.

А тем временем, Українські новини сообщали, что в Киеве подскочила стоимость аренды квартир: в каких районах искать жилье дешевле.

А вот в марте квартиры на вторичке в Киеве подешевели.

В феврале по сравнению с январем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 1,1%, или на 279 гривен до 24 308 гривен/кв. м, а в январе - повысились на 0,5% до 24 587 гривен/кв. м.

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