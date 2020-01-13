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13 января 2020, понедельник, 10:50 336
Недвижимость 2020-01-13T13:00:04+02:00
Українські Новини
В 2019 цены на квартиры на киевской вторичке увеличились на 14,7%

В 2019 цены на квартиры на киевской вторичке увеличились на 14,7%

Оксана Соболь
цены на жилье, цены на жилье в Киеве, вторичный рынок, Квартиры

В декабре по сравнению с ноябрем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 1,5% до 10 380 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения уменьшился по общей площади на 1,6%, а в долларовом выражении - на 0,2%.

"В декабре средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 430 долларов/кв. м, относительно ноября средняя цена увеличилась на 1,2%. В национальной валюте – уменьшилась на 1,9% до 33 567 гривен/кв. м", - говорится в сообщении.

В 2019 году средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 14,7%, в гривневом – уменьшилась на 4,1%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 41%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 16% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 19%, от 150 до 250 тыс. долларов - 16% и от 250 тыс. долларов - 8%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Печерском районе - 16%, в Дарницком – 15%, в Голосеевском и Шевченковском – по 14%, в Соломенском - 10%, в Днепровском районе – 9%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Святошинском и Подольском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 23%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 36% и четырехкомнатные - 10%.

Как сообщали Українськi Новини, квартиры в столичных новостройках за год подорожали на 12,1%.

Собственное жилье есть только у 16% молодых украинцев.

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