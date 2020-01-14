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14 січня 2020, вівторок, 15:02 11
Медицина 2020-01-14T15:45:01+02:00
Українські Новини
В Україні від грипу померли 5 людей

В Україні від грипу померли 5 людей

Ярина Вацяк
епідемія грипу, епідемія, смерть від грипу, Грип

В той час, як вірус Китаї вже вийшов за його межі, в Україні 5 людей померли від грипу з початку жовтня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З жовтня 2019 року по 12 січня 2020 від ускладнень грипу померло 5 дорослих: дві жінки і троє чоловіків", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, троє померлих зареєстровано в Житомирській області, по одному - на Тернопільщині та Запоріжжі.

Ні у кого з померлих не було відповідного щеплення.

Перший летальний випадок зафіксовано 31 грудня.

З 31 вересня 2019 року по 12 січня захворіло 2,2 млн осіб (5,8% населення), з них 1,5 млн - діти (68% від всіх захвоирлих).

Госпіталізовано 61 842 людини.

Як повідомляли Українські Новини, з початку епідеміологічного сезону зареєстровано два летальних випадки від ускладнень грипу: 31 грудня 2019 року та 3 січня 2020 року.

Перед Новим роком в Україні на грип захворіли понад 130 тисяч осіб.

Також Українські Новини писали про те як лікувати простудні захворювання та ГРВІ.

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