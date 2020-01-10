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10 января 2020, пятница, 23:25 24
Общество 2020-01-10T23:45:01+02:00
Українські Новини
В Украине с начала сезона гриппа от осложнений умерло два человека, — Минздрав

В Украине с начала сезона гриппа от осложнений умерло два человека, — Минздрав

Таня Войтюк
Грипп, Болезнь, Минздрав, Вакцинация
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

В то время как Центр общественного здоровья прогнозирует, что в этом эпидемическом сезоне переболеют до 6,7 млн украинцев, с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано два летальных случая от осложнений гриппа: 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что ни один из умерших не был вакцинирован.

"Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа — это ежегодная вакцинация", — добавили в ведомстве.

Всего с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года ОРВИ заболели 101 175 человек, из них 65,4% — дети в возрасте до 17 лет.

В Минздраве уточнили, что интенсивный показатель заболеваемости составил 264,6 на 100 тысяч населения, что на 44,5% меньше эпидемического порога по Украине.

Как сообщали Українські Новини,перед Новым годом в Украине гриппом заболело более 130 тысяч человек.

Также писали о том, как лечить простудные заболевания и ОРВИ.

Напомним, в зону риска попадают дети и пожилые люди. Для них получить защиту от гриппа и его осложнений крайне важно благодаря вакцинации.

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