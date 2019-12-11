Количество заболевших гриппом в Украине растет: как лечить простудные заболевания и ОРВИ

В то время, как ученые из США предупредили о вспышке гриппа этой зимой по всему миру, которая не наблюдалась уже 15 лет, в Украине 173 тыс. человек заболели гриппом 2-8 декабря.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю (2-8 декабря) ОРВИ заболели более 173 тыс. человек, из них более 69% - дети", - говорится в нем.

Согласно сообщению, зарегистрировано 24 случая гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и 19 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

По результатам лабораторного исследования 15 образцов материалов больных ГПЗ получено 2 положительные результаты: определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09 и B.

В большинстве регионов Украины на прошлой неделе активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне, а в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях отмечена низкая эпидемическую активность гриппа и ОРВИ.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 14 тыс. человек, а с начала октября прививки сделало более 208 тыс. человек.

Ранее Супрун рассказала, как лечить грипп:

для лечения гриппа или простуды с осложнениями нужно использовать противовирусные лекарства - такие как озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только в том случае, если их прописал врач;

препараты, которые уменьшают кашель или боль в горле, лишь на время могут улучшить состояние;

сбивать температуру взрослым необходимо только в том случае, если она поднялась до 38,5 градусов и выше, при этом используя парацетамол или ибупрофен.

Как сообщали Українськi Новини, 170,95 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями 25 ноября - 1 декабря.

С начала 2019 года 5 человек скончались от гриппа.

Также ранее сообщалось о мифах и симптомах заболевания гриппом.