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03 января 2020, пятница, 17:58 50
Общество 2020-01-03T18:30:02+02:00
Українські Новини
Перед Новым годом в Украине гриппом заболело более 130 тысяч человек

Перед Новым годом в Украине гриппом заболело более 130 тысяч человек

Таня Войтюк
Грипп, эпидемия, ОРВИ, Медицина, Болезнь
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

Грипп постепенно начал распространяться по Украине и 136,2 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 23 по 29 декабря.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю (23-29 декабря) ОРВИ заболели 136,225 тыс. человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет", - говорится в нем.

Согласно сообщению, зарегистрирован 1 случай гриппоподобного заболевания и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Кроме того, по результатам лабораторного исследования в 5 образцах материалов определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09 и в 2 случаях - типа A не субтипированный.

Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне.

С начала эпидемического сезона зарегистрирован 1 летальный исход от осложнений гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались 4 276 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 417 человек.

Как сообщали Українськi Новини, 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 16 по 22 декабря.

Напомним, в Украине от осложнений гриппа умер еще один человек.

Тем временем сообщалось, что нужно знать пожилым людям о вакцинации от гриппа и как не заразиться.

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