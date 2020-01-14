Рубль у святковий вівторок злетів у київських обмінниках

У вівторок, 14 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в київських обмінниках банків порівняно з курсом рубля 11 січня, виріс на 1 копійку до 3,47 за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу рубля підвищився на 3 копійки до 3,97 за 10 рублів.

Курс рубля на 14 січня в обмінних пунктах Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,47 3,97 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,84

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 січня на 7,50 коп. до 24,2174 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,24 коп. до 23,8624 UAH/USD.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в суботу на 3 коп. у понеділок знизився на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Крім того, в грудні 2019 року населення продало валюти на 181,5 млн доларів більше, ніж купило