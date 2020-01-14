Доллар и евро подскочили на Старый новый год

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 января на 7,50 коп. до 24,2174 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,24 коп. до 23,8624 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро повысился на 12,26 коп. до 26,3806 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,67 коп. до 26,9200 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,8624 24,2174 26,3806 26,9200 3,47 3,98 Максимальный 24,0200 24,5000 26,6500 27,1500 3,80 5,00 Минимальный 23,7500 24,0500 25,9000 26,6000 2,50 3,84

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в субботу на 3 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Также в декабре 2019 года население продало валюты на 181,5 млн долларов больше, чем купило.