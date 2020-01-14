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14 січня 2020, вівторок, 10:56 18
Суспільство 2020-01-14T12:17:38+02:00
Українські Новини
Прорив труби біля Ocean Plaza: в КМДА розповіли, коли відновлять рух

Прорив труби біля Ocean Plaza: в КМДА розповіли, коли відновлять рух

Анна Рудык
Ocean Plaza, Прорив теплотраси, прорив труб
Ремонтні роботи біля Ocean Plaza
Ремонтні роботи біля Ocean Plaza

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання об'єктів після прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, рух транспорту планується відновити у другій половині дня в середу, 15 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За попередньою інформацією, транспортний рух по вулиці Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Роботи з ліквідації пошкоджень триватимуть сьогодні до 3-х ночі.

Наголошується, що відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади почали відкачування води, а диспетчерські служби - перепідключення клієнтів до інших тепломереж.

Згідно з повідомленням, зараз на місці працюють 3 аварійно-відновлювальні бригади "Київтеплоенерго".

Ремонтні роботи біля Ocean PlazaРемонтні роботи біля Ocean Plaza

Під час проведення ремонтних робіт буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метри на проїжджій частині, зварювальні роботи будуть завершені сьогодні вночі, після чого почнеться відновлення асфальтового покриття на проїжджій частині.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабний прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza.

Раніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали пасажири маршрутки, а також відвідувачі ТЦ Ocean Plaza, всього 9 осіб.

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