Через прорив труби біля Ocean Plaza перекрито рух: утворилися затори

Через прорив труби в Києві біля ТРЦ Ocean Plaza в районі станції метро "Либідська" утворилися затори.

Так, дорога частково перекрито на вулиці Велика Васильківська, Антоновича, Либідської площі та бульварі Дружби народів.

Крім того, в цьому районі утворилися затори на вулиці Миколи Грінченка та Академіка Філатова. Також пробки спостерігаються в районі Деміївській площі.

Затори в Києві. Карта: google/maps

Як повідомляли Українські Новини, в результаті аварії постраждали пасажири маршрутки, а також відвідувачі ТЦ Ocean Plaza, всього 9 чоловік.

Тим часом, з'явилися фото і відео наслідків прориву теплотраси у Києві: затоплений ТЦ, постраждалі люди і провалився асфальт.

Станом на 07:00 14 січня підтоплень немає, вода зійшла самопливом, роботу торгового центру тимчасово призупинено.Сталося пошкодження магістрального трубопроводу теплопостачання від ТЕЦ 5, на цьому місці на дорозі біля Ocean Plaza. Пошкодження призвело до витоку теплоносія, температура була значна. Постраждало дев'ять осіб, з опіками, але, за інформацією, тяжких випадків немає. Зараз постраждалим надається допомога