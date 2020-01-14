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14 января 2020, вторник, 08:01 795
Происшествия 2020-01-14T08:27:41+02:00
Українські Новини
Затопление Ocean Plaza: спасатели рассказали, что сейчас происходит в ТРЦ

Затопление Ocean Plaza: спасатели рассказали, что сейчас происходит в ТРЦ

Анна Рудык
Ocean Plaza, Прорыв трубы, Прорыв теплотрассы
Прорыв трубы возле ТРЦ. Фото: ГУ ГосЧС в Киеве/Facebook
Прорыв трубы возле ТРЦ. Фото: ГУ ГосЧС в Киеве/Facebook

В столичном торговом центре Ocean Plaza, в котором из-за потопа вечером 13 января эвакуировали людей, утром 14 января подтоплений не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что, по состоянию на 7 утра, вода сошла самотеком.

"По состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено", – говорится в сообщении.

Также на данный момент на месте ЧП аварийно-коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение в районе аварии подается по обводным веткам теплосети.

"Произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало девять человек, с ожогами, но, по нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщали Українські Новини, появились фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт.

Также в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ, всего 9 человек.

А по данным спасателей, в результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. 

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