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13 января 2020, понедельник, 22:47 168
Общество 2020-01-13T23:00:08+02:00
Українські Новини
Возле Ocean Plaza масштабная авария теплосети: автомобили проваливаются в асфальт, есть пострадавшие

Возле Ocean Plaza масштабная авария теплосети: автомобили проваливаются в асфальт, есть пострадавшие

Ольга Фандорина
Ocean Plaza, Прорыв теплотрассы, Затопление

Прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передают Українськi Новини.

Он написал, что прорыв трубы произошел около 21:00 по улице Антоновича возле торгового центра Оcean Plaza.

Из-за прорыва произошла утечка воды.

Аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды.

Движение транспорта по улице частично ограничено.

Согласно сообщению пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение торгового центра Ocean Plaza.

Люди эвакуированы.

Также в результате прорыва трубопровода в асфальтном покрытии на ул. Антоновича образовалось яма, в которую задними колесами попало маршрутное такси.

Спасатели эвакуировали из маршрутки 4 пассажиров, а также 3 человек из рядом стоящего троллейбуса, которые оказались в паровой завесе.

Информация о пострадавших уточняется.

Журналист Андрей Павловский сообщает, что люди разбивают стекла, чтобы выбраться из кафе в Оушен плаза. Стекло разбить не могут, уже больше 10 пострадавших людей с разной степенью ожогов. Опубликовано также видео.

Напомним, сегодня, 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуируют людей.

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