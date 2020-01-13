Возле Ocean Plaza масштабная авария теплосети: автомобили проваливаются в асфальт, есть пострадавшие

Прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передают Українськi Новини. Он написал, что прорыв трубы произошел около 21:00 по улице Антоновича возле торгового центра Оcean Plaza. Из-за прорыва произошла утечка воды. Аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта по улице частично ограничено. Согласно сообщению пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение торгового центра Ocean Plaza. Люди эвакуированы. Также в результате прорыва трубопровода в асфальтном покрытии на ул. Антоновича образовалось яма, в которую задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали из маршрутки 4 пассажиров, а также 3 человек из рядом стоящего троллейбуса, которые оказались в паровой завесе. Информация о пострадавших уточняется. Журналист Андрей Павловский сообщает, что люди разбивают стекла, чтобы выбраться из кафе в Оушен плаза. Стекло разбить не могут, уже больше 10 пострадавших людей с разной степенью ожогов. Опубликовано также видео. Напомним, сегодня, 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуируют людей.