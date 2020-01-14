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14 січня 2020, вівторок, 05:55 47
Економіка 2020-01-14T09:30:03+02:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют на Старий новий рік

НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют на Старий новий рік

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, курс долара
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 січня, на 23,9677 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,0663
1 долар США 23,9275
1 швейцарський франк 24,6294
10 єн 2,1777
10 російських рублів 3,9096
1 євро 26,6205

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в суботу на 3 коп. у понеділок знизився на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Також Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

Тим часом гривня побила світовий рекорд: чого чекати від курсу валют.

Крім того, обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,8% з 999,755 млрд гривень станом на 1 грудня до 972,256 млрд гривень на 1 січня.

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