подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 12:13 11
Финансы 2020-01-13T12:15:37+02:00
Українські Новини
В декабре кредитование экономики заметно сократилось

В декабре кредитование экономики заметно сократилось

Сергей Жолобецкий
НБУ, Банки, Кредитование, кредитование экономики

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,8% с 999,755 млрд гривен по состоянию на 1 декабря до 972,256 млрд гривен на 1 января.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

В 2019 году объем кредитов экономике сократился на 9,4% с 1 073,1 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юрлицам за декабрь сократился на 3,1% с 454,8 млрд гривен до 440,5 млрд гривен.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 2,3% с 329,4 млрд гривен на 1 декабря до 321,7 млрд гривен на 1 января.

Кредиты населению за декабрь сократились на 2,9% до 205,3 млрд гривен.

Процентные ставки в декабре по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,8 п.п. до 15,1%, для населения - на 0,2 п.п. до уровня 35,5%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса выросли на 0,7 п.п. до 5%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

В 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.

За 2016 год кредиты банков экономике выросли на 2,1% с 981,62 млрд гривен до 1 002,4 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 0,6% с 1 009,5 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 1 015,2 млрд гривен на 1 сентября.

В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.

Больше новостей о: НБУ Банки Кредитование кредитование экономики

Новости
Алена Бабак готовится уйти из Кабмина, - СМИ 12:25
В декабре кредитование экономики заметно сократилось 12:13
За 11 месяцев 2019 черкасский "Азот" инвестировал в модернизацию и капремонты 188 млн гривен 12:11
Экс-нацгвардейца, который хотел подорвать бывшего боевого командира ВСУ, арестовали 11:45
НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5%: подешевели авто, одежда и бытовая техника 11:44
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok