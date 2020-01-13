В декабре кредитование экономики заметно сократилось

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,8% с 999,755 млрд гривен по состоянию на 1 декабря до 972,256 млрд гривен на 1 января.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

В 2019 году объем кредитов экономике сократился на 9,4% с 1 073,1 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юрлицам за декабрь сократился на 3,1% с 454,8 млрд гривен до 440,5 млрд гривен.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 2,3% с 329,4 млрд гривен на 1 декабря до 321,7 млрд гривен на 1 января.

Кредиты населению за декабрь сократились на 2,9% до 205,3 млрд гривен.

Процентные ставки в декабре по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,8 п.п. до 15,1%, для населения - на 0,2 п.п. до уровня 35,5%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса выросли на 0,7 п.п. до 5%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

В 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.

За 2016 год кредиты банков экономике выросли на 2,1% с 981,62 млрд гривен до 1 002,4 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 0,6% с 1 009,5 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 1 015,2 млрд гривен на 1 сентября.

В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.