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  • Зеленський підписав закон про введення штрафу за "кнопкодавство"
13 січня 2020, понеділок, 16:06 19
Політика 2020-01-13T18:07:55+02:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про введення штрафу за "кнопкодавство"

Зеленський підписав закон про введення штрафу за "кнопкодавство"

Влада Билоус
Влада Билоус
кнопкодавство, Неперсональне голосування, Верховна Рада, Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України" №404, який парламент прийняв 19 грудня.

Закон вводить покарання за голосування депутатом Ради будь-яким способом замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріями.

Голова Ради уповноважений повідомляти про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити рахунковій комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно.

Далі голова Ради доручить апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить у Державне бюро розслідувань.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Разумков підписав закон про штрафи для "кнопкодавів".

3 вересня Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.

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