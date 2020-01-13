Зеленський підписав закон про введення штрафу за "кнопкодавство"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України" №404, який парламент прийняв 19 грудня.

Закон вводить покарання за голосування депутатом Ради будь-яким способом замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріями.

Голова Ради уповноважений повідомляти про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити рахунковій комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно.

Далі голова Ради доручить апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить у Державне бюро розслідувань.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Разумков підписав закон про штрафи для "кнопкодавів".

3 вересня Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.