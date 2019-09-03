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03 сентября 2019, вторник, 21:02 19
Верховная Рада и партии 2019-09-03T21:11:15+03:00
Українські Новини
Лишение мандатов за прогулы: Рада просит КС оценить конституционность законопроекта

Лишение мандатов за прогулы: Рада просит КС оценить конституционность законопроекта

Конституционный Суд. Фото: sud.ua
Конституционный Суд. Фото: sud.ua

Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

За включение в повестку дня и направление указанного законопроекта в КС проголосовали 279 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в ст. 81 Конституции.
Согласно законопроекту, депутатские полномочия будут прекращены в случае неперсонального голосования, если суд подтвердит этот факт.

Документном также предлагается лишать депутата мандата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или парламентских комитетов (в таком случае полномочия депутата прекращает Верховный Суд).

Также, согласно законопроекту, Рада прекращает полномочия депутата в случае выезда за границу на постоянное место жительства и прекращения его украинского гражданства.

В случае смерти депутата, при наличии свидетельства, его полномочия прекращаются по решению суда.

При этом, в соответствии с Конституцией, законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Согласно ст.157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

В случае положительного заключения КС изменения принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом.

Нынешняя парламентская сессия продлится до 24 января 2020 года, а следующая откроется 4 февраля 2020.

Как сообщали Українськi Новини, Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.

Ранее Зеленский предложил сократить состав Верховного суда на 100 судей.

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