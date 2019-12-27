Разумков подписал закон о штрафах для "кнопкодавов"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2148 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Закон вводит наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председатель Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председатель Рады поручит аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

19 декабря Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.