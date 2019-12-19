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19 декабря 2019, четверг, 18:55 46
Верховная Рада и партии 2019-12-19T19:00:02+02:00
Українські Новини
Кнопкодавов в Раде теперь будут наказывать штрафами до 85 тыс. гривен

Кнопкодавов в Раде теперь будут наказывать штрафами до 85 тыс. гривен

Анна Рудык
кнопкодавство, Верховная Рада, кнопкодавы
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

За принятие законопроекта №2148 в целом проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Закон вводит наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председатель Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий будет поручать аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, "юбилейный" десятый депутат Горват кнопкодавил в Раде, прикрывшись газетой.

Ранее Президент Владимир Зеленский предложил Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Также представитель Зеленского инициировал штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен

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