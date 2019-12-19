Кнопкодавов в Раде теперь будут наказывать штрафами до 85 тыс. гривен

Верховная Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

За принятие законопроекта №2148 в целом проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Закон вводит наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председатель Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий будет поручать аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, "юбилейный" десятый депутат Горват кнопкодавил в Раде, прикрывшись газетой.

Ранее Президент Владимир Зеленский предложил Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Также представитель Зеленского инициировал штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен