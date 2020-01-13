Сім'я Сенцова переїхала з окупованого Криму в Київ

Сім'я українського режисера Олега Сенцова, який знаходився в російському полоні з 2014 року, і 7 вересня 2019 року вийшов на свободу в рамках обміну утримуваних осіб, переїхала з окупованого Криму в Київ. Про це він написав у Facebook.

"Нарешті ми з'єдналися: до Києва переїхала моя мама і син. З ним виявилося важче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилася в Івано-Франківській, але прийняла анексію Криму. Влад перебував не тільки в сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні Україну йому вистачило, щоб ця пелена спала. Незважаючи на свою болячку, він добре розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання", - написав Сенцов в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, Європарламент нагородив Сенцова премією імені Сахарова в Страсбурзі.15 листопада Сенцова нагородили премією Сергія Магнітського. Сенцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я.