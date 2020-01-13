Міністр у справах ветеранів розповіла пранкеру "Джокеру" про підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда підтримує підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета і не вважає їх винними.

Про це Коляда розповіла пранкеру "Джокера", який оприлюднив з нею листування від імені Оксани Корчинської у своєму Telegram-каналі.

"Справа вбивства Шеремета. Поговорив від імені Корчинської з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою. Міністр, як і Корчинська, всупереч волі президента Зеленського та позиції міністра внутрішніх справ Авакова не згодна із звинуваченнями, і хоче допомагати підозрюваним у вбивстві журналіста", - йдеться в повідомленні.

Також вона зазначила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не йде на контакт.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Також Київський апеляційний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненко без права внесення застави, не дивлячись на аргументи адвокатів.

30 грудня захист підозрюваної в причетності до вбивства Шеремета Дугарь заявила про фальсифікацію слідством доказів.

Дше підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті.