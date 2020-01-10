Дело об убийстве Шеремета: арест Антоненко суд оставил в силе, не смотря на доводы адвокатов

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Коллегия судей отказалась выпустить Антоненко из стеклянного бокса и запретила ему находиться рядом с адвокатами.

Адвокат Виталий Галенченко заявил, что человек, который участвовал в закладке взрывчатки под автомобиль Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже подозреваемого в организации преступления Антоненко.

Он просил добавить результаты экспертизы относительно соответствия роста к материалам дела, и суд решил посмотреть данное видео с экспертом.

Также адвокат Антоненко Станислав Кулик заявил, что врач, который делал операцию Антоненко, составил экспертный вывод о том, что у подозреваемого нет проблем с ходьбой - он не хромал ни до, ни после операции.

В свою очередь, человек, присутствующий на видео, хромает.

За Антоненко хотел поручиться ряд лиц, в том числе депутат Рады Михаил Бондарь ("Европейская солидарность"), бывший депутат Иван Савка ("Народный фронт") и бывший депутат Оксана Корчинская (Радикальная партия Олега Ляшко).

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) и Яна Дугарь отказались от участия в следственном эксперименте.

23 декабря Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога.