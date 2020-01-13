Долар і євро завмерли: курс валют в обмінниках на Старий новий рік

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 11 січня на 0,23 коп. до 24,1510 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,75 коп. до 23,7783 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,89% до 26,2573 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,32 коп. до 26,8210 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,7783 24,1510 26,2573 26,8210 3,54 3,93 Максимальний 23,9300 24,5000 26,4800 27,1500 3,76 4,20 Мінімальний 23,0000 24,0200 25,5500 26,6000 2,50 3,82

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.

Також НБУ зберіг офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 січня, на рівні 23,9677 UAH/USD.

Тим часом, в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.