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11 января 2020, суббота, 05:30 747
Финансы 2020-01-11T08:30:01+02:00
Українські Новини
После резкого падения, гривна снова перешла к росту: курс НБУ на выходные

После резкого падения, гривна снова перешла к росту: курс НБУ на выходные

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс гривны, Официальный курс, Курс евро, курс рубля, курс доллара, Курс НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-12 января, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,3258
1 доллар США 23,9677
1 швейцарский франк 24,5596
10 иен 2,1855
10 российских рублей 3,9076
1 евро 26,5874

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился до 24,3745 UAH/USD, курс покупки повысился на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.

Тем временем, уровень учетной ставки в Украине могут снизить до 8% уже в 2020 году несмотря на то, что до этого такой шаг ожидали не ранее 2021 года.

Кроме того, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,7% в 2020 году. При этом на 2021 и 2022 годы прогнозируется рост экономики на уровне 4,2%.

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