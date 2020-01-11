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11 января 2020, суббота, 10:45 103
Финансы 2020-01-11T12:30:03+02:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют в субботу

Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют в субботу

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта

В субботу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 января на 19,64 коп. до 24,1742 UAH/USD, курс покупки – понизился на 17,09 коп. до 23,7572 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 16,33 коп. до 26,2448 UAH/EUR, курс продажи понизился на 20,24 коп. до 26,8282 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,7572 24,1742 26,2448 26,8282 3,43 3,98
Максимальный 23,9200 24,5000 26,4700 27,1500 3,77 5,00
Минимальный 23,1070 24,0500 25,7500 26,6000 2,30 3,84

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-12 января, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD. 

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